Elsa Anka pone en su sitio a Cristóbal Soria: “Esto lo van a sacar en El Chiringuito”

Parecía que Cristóbal Soria iba a destacar definitivamente como pichichi de este grupo de invitados en La Pista, pero se ha llevado un planchazo épico. El tertuliano deportivo se ha venido arriba al dar por segura su segunda victoria tras escuchar el primer fragmento. Sin embargo, no ha podido repetir el golazo del pasado programa.

Cristóbal le ha pedido directamente a Roberto Leal que le diera el libro de Pasapalabra que estaba en juego. Se ha puesto en pie, ha empezado a tararear ‘Another one bites the dust’ de Queen y ha seguido reclamando el premio con vehemencia. “Sabes que esto lo van a sacar en El Chiringuito, ¿no?”, le ha advertido el presentador sobre el show que estaba dando… antes de darle la gran noticia: “¡Que no es!”.

Cariacontecido, el invitado ha vuelto a sentarse. Sin embargo, aún le quedaba otro mazazo por recibir. Roberto ha revelado un verso de la letra… en italiano. Entonces, ha sido Elsa Anka la que ha reclamado el libro y, esta vez, con razón porque ha dado con la canción correcta. “¿Hay alguien que ha puesto en su sitio a alguien?”, ha ironizado el presentador.

En un gran ejemplo de deportividad, Cristóbal se ha acercado a Elsa para disculparse y han terminado bailando juntos este ‘Ma quale idea’. ¡Revive este momentazo en el vídeo!