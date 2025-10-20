Antena 3 LogoAntena3
Renacer 20 de octubre

“No te martirices”: la respuesta de Evren que destroza a Bahar cuando aún creía en su amor

Después de todo lo vivido, Bahar busca una mínima señal de esperanza, pero la indiferencia de Evren la deja sin fuerzas y con el corazón aún más roto.

La respuesta de Evren que destroza a Bahar cuando aún creía en su amor

Bahar, al encontrarse con Evren en el hospital, ha intentado hablar de lo ocurrido, con el corazón todavía roto. Ha reconocido lo ingenua que fue al no pensar que Naz podría haberse quedado a dormir en su casa.

Evren, intentando quitarle peso a la situación, le ha asegurado que no pasaron la noche juntos, que Naz solo fue a desayunar. Con esas palabras, ha tratado de convertir la humillación de Bahar en un simple malentendido, sin entender el dolor que ella sentía.

De nuevo, Evren se ha mostrado frío. Ha dado la conversación por cerrada y solo ha dicho: “No te martirices”. Bahar se ha quedado sola en el pasillo, sin saber qué decir. Ella se había atrevido a ir a su casa para luchar por él, pero la respuesta de Evren le ha dejado claro que, para él, su historia ya está terminada.

