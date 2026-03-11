Antena3
El Rosco | 11 de marzo

La arriesgada decisión de Javier en El Rosco con empate a 22 aciertos: “A ver si hay suerte”

El concursante madrileño se ha mostrado convencido de que Alejandro iba a sacar una letra más, por lo que se veía obligado a adelantarse a ese movimiento.

La arriesgada decisión de Javier en El Rosco con empate a 22 aciertos

Alberto Mendo
Publicado:

Aunque los concursantes de Pasapalabra suelen decir que en El Rosco uno compite contra sí mismo, lo que pasa en el atril de al lado también es decisivo. Javier lo ha demostrado con la arriesgada decisión que ha tomado cuando estaba empatado a 22 aciertos con Alejandro. Estaba convencido de que su rival terminaría con uno más y, por lo tanto, ha jugado en consecuencia.

Esa igualdad ha sido la clave de todo el duelo. Los marcadores se han mantenido parejos durante los primeros turnos, aunque Javier ha protagonizado un acelerón que empieza a ser ya su sello personal. Con una racha de siete aciertos y otra de cinco, ha terminado la primera vuelta con 22 letras en verde. Alejandro lo ha hecho instantes después con 19, y ha ido sacando letras pendientes hasta llegar al empate.

Ha sido entonces cuando Javier ha pagado la desventaja de segundos con la que había empezado. Le tocaba mover ficha pese a no estar seguro de que la opción que iba a responder fuera la correcta: “Me voy a arriesgar, como creo que el compañero tiene la suya voy a tirar para adelante”. ¿Ha acertado con su estrategia? ¿Alejandro realmente iba a terminar con 23? ¡Descubre en el vídeo el desenlace de este apasionante Rosco!

