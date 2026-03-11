Antena3
Santiago Segura da las claves de Torrente Presidente en Pasapalabra: “Va a ser un festival para los fans”

A escasos días del estreno de la película, el cineasta ha regresado al concurso y ha contado a Roberto Leal hasta qué punto está siendo original.

Alberto Mendo
A pocos días de la llegada de Torrente Presidente a los cines, Santiago Segura ha hecho un hueco en su agenda para participar en Pasapalabra. Por supuesto, ha lucido una camiseta que promociona su película y ha charlado sobre ella con Roberto Leal, broche a un programa en el que también ha sembrado la polémica en La Pista protagonizando un divertido pique con Elia Galera.

Elia Galera acusa a Santiago Segura de “chivato” por una ayuda al límite de las normas en La Pista

El cineasta ha explicado que está apostando por el factor sorpresa. “Los primeros que ven las películas son los críticos, la prensa especializada, los famosetes que van a dejarse ver en la alfombra roja…, y yo quiero que los primeros que la vean sean el público”, ha comentado. De hecho, ha destacado que no hay trailer y que el cartel es sólo un póster negro con el título: “Esto no se ha hecho nunca”. Lo que sí ha asegurado es que “va a ser un festival por los fans”.

Roberto le ha preguntado por el tiempo que ha tardado en realizar este proyecto. “Cinco años he estado dándole vueltas”, ha afirmado Segura, que ha expresado que su miedo era que el guion quedara obsoleto. “Creo que es una película con cierta vigencia”, ha expresado. ¡Dale al play!

