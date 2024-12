“Como no te sepas esto, me levanto y me voy”: Roberto Leal se desespera con el bloqueo de Manu y Rosa

Aunque La Pista suele ser una de las pruebas favoritas de nuestros concursantes, en muchas ocasiones, pierden la paciencia al no reconocer la canción que oculta esta prueba. Precisamente esto último le ha pasado a Juanjo Ballesta y Aura Garrido con el tema ‘I Ain't Got Nobody’.

Al llegar el turno de Manu y Rosa, Roberto Leal ya les ha anticipado que el tema que debían adivinar era navideño. ¡Juana Cordero se ha muerto de envidia al escucharlo! Tanto ella como Rosa se han declarado fans de la Navidad en este programa.

Ni la primera ni la segunda pista han animado a nuestros concursantes a lanzar ningún título, pero la tercera, en la que se escuchaba a Raphael cantar, ya ha ayudado a aclarar ciertas dudas. “Como no te sepas esto, me levanto y me voy”; le ha dicho Roberto Leal a Manu al ver que pulsaba primero.

A pesar de la advertencia del presentador, Manu no ha sido capaz de lanzar ningún título, así que el turno ha pasado a Rosa. ¿Habrá sido capaz la gallega de dar con el villancico? ¡Dale play al vídeo de arriba y descúbrelo!