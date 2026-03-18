Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 18 de marzo

“Cansado”: Alejandro confiesa el nivel de exigencia vivido en la Silla Azul

El concursante ha conseguido superar el examen ante un aspirante que se lo ha puesto muy difícil para jugar su programa 28 en Pasapalabra.

“Cansado”: Alejandro confiesa el nivel de exigencia vivido en la Silla Azul

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Sin circunloquios, sin maquillar sus sensaciones. Alejandro, cuando Roberto Leal le ha dado la bienvenida a su programa 28 en Pasapalabra y le ha preguntado qué tal estaba, ha sido muy sincero: “Cansado”. El concursante acababa de salvar una larguísima y difícil Silla Azul contra Anselmo, un aspirante muy bien preparado. El examen le ha llegado al madrileño tras su pasado derrota en El Rosco contra Javier.

Alejandro da vía libre a Javier para que luche por el bote: ¡a sólo dos letras en El Rosco!

“Si vienen con esa exigencia, hay que responder con la misma exigencia y más”, ha afirmado Alejandro. Por eso, ha aplaudido a Anselmo: “Ha sido muy buen contrincante”.

Además, manteniendo esa gran sinceridad, el concursante ha hecho una confesión: “La última que ha fallado, yo ni la sabía”. Es decir, él habría tenido ese mismo tropiezo. No obstante, ha sacado el lado positivo: “Aquí se aprende desde la Silla Azul hasta El Rosco”. ¡Descubre sus declaraciones en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“Cansado”: Alejandro confiesa el nivel de exigencia vivido en la Silla Azul

“Cansado”: Alejandro confiesa el nivel de exigencia vivido en la Silla Azul

Beatriz Trapote

Beatriz Trapote confiesa cómo recibió el diagnóstico de que su hijo era autista: "Al principio pasas por un duelo"

Juan Antonio

Juan Antonio, amigo de Carlos Cánovas: "Iba a dejar a Silvia Tortosa, pero cuando le detectaron cáncer, decidió quedarse"

Hijo Quique Sánchez Flores
Nos lo cuenta

Pablo, el hijo de Quique Sánchez Flores que ha hecho un negocio de su miedo a volar

María del Monte
CASO ARNY

María del Monte responde a los ataques de Encarna Sánchez en el caso Arny: "Que Dios la tenga en su gloria, si es que puede"

María del Monte
CASO ARNY

María del Monte recuerda la injusticia que vivió su hermano con el caso Arny: "Le destrozaron la vida"

Nuestra colaboradora vivió el caso Arny en primera persona. Su hermano fue uno de los imputados, al que señalaron desde el principio saltándose la presunción de inocencia.

Boticaria García
Trucos

Cuidar el colchón, las almohadas o la ropa de cama: Boticaria García explica cómo poner tu casa a punto para evitar alergias

Los ácaros y los alérgenos se acumulan en muchos rincones de nuestro hogar. Por eso, Boticaria García nos da algunos trucos para poder pasar la primavera mucho mejor.

Hostelero

Hostelero de Málaga afectado por la cancelación de los trenes: "La Semana Santa va a ser un desastre"

Cairo

Cairo, el perro viral que ha enamorado a los reyes: "Sabemos que hay gente que ha superado depresiones gracias a sus vídeos"

Paqui

Paqui, vecina de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas: "Lolo me llegó a preguntar que por qué ponían vallas otra vez"

Publicidad