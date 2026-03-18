“Cansado”: Alejandro confiesa el nivel de exigencia vivido en la Silla Azul

Sin circunloquios, sin maquillar sus sensaciones. Alejandro, cuando Roberto Leal le ha dado la bienvenida a su programa 28 en Pasapalabra y le ha preguntado qué tal estaba, ha sido muy sincero: “Cansado”. El concursante acababa de salvar una larguísima y difícil Silla Azul contra Anselmo, un aspirante muy bien preparado. El examen le ha llegado al madrileño tras su pasado derrota en El Rosco contra Javier.

“Si vienen con esa exigencia, hay que responder con la misma exigencia y más”, ha afirmado Alejandro. Por eso, ha aplaudido a Anselmo: “Ha sido muy buen contrincante”.

Además, manteniendo esa gran sinceridad, el concursante ha hecho una confesión: “La última que ha fallado, yo ni la sabía”. Es decir, él habría tenido ese mismo tropiezo. No obstante, ha sacado el lado positivo: “Aquí se aprende desde la Silla Azul hasta El Rosco”. ¡Descubre sus declaraciones en el vídeo!