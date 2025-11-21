El alegato de Sara Sálamo sobre “la vulnerabilidad masculina” en su documental sobre Isco

Rosa ha conseguido en este programa una de sus mejores marcas de tiempo en Pasapalabra para encarar El Rosco. Parte del mérito, además del propio, es de sus invitados, Carlos Rodríguez y Sara Sálamo. De hecho, el veterinario y director de ‘Como el perror y el gato’ en Onda Cero ha repetido pleno en La Pista, esta vez con ‘Mi gran noche’.

Antes de El Rosco, Roberto Leal ha charlado con ambos invitados. Sara ha hablado sobre el estreno de su documental ‘En silencio’. Como ella misma ha destacado, es su primera película como directora, guionista y productora, y su protagonista es Isco Alarcón. “Después de seis años sin ir a la Selección, parece que va a volver en su mejor momento, le rompen el peroné de una patada y es el periplo del día a día de un futbolista intentando volver a conseguir su sueño”, ha explicado.

La actriz ha comentado que “normalmente estamos acostumbrados a ver a un deportista el día que se lesiona y el día que vuelve, pero no vemos la realidad del día a día”. Por eso, afirma que ha intentado, a través de la historia de su marido, hacer “un relato humanista de una persona que se rompe” y simbolizar “la vulnerabilidad masculina”. Además, como madre, ha querido que sea un ejemplo para sus hijos de “el esfuerzo, la constancia, la perseverancia”. ¡Descubre sus declaraciones en el vídeo!