Mejores momentos | 21 de noviembre

Carlos Rodríguez proclama ‘Mi gran noche’ y completa un histórico hat-trick para Rosa

Roberto Leal ha destacado el mérito del triplete de plenos, que “hacía tiempo que no pasaba” principalmente porque los concursantes suelen fallar.

Carlos Rodríguez

Alberto Mendo
Publicado:

Los astros se han alineado en Pasapalabra. No para que los concursantes se llevaran el ansiado bote en El Rosco, sino para que se produjera algo casi tan inusual como un triplete de pleno en La Pista. Carlos Rodríguez ha completado el hat-trick del equipo naranja, tras los aciertos de Sara Sálamo y de Rosa. La concursante es realmente quien ha dado la gran sorpresa al reconocer ‘Lamento boliviano’ y hacer una dedicatoria especial: “Un besito a mi hermano”.

Rosa Rodríguez

En el tercer duelo de la tarde, Carlos ha vuelto a ganar a Itziar Miranda. La actriz ha vuelto a quedarse con la miel en los labios, esta vez porque su rival ha estado más rápido con el pulsador y especialmente porque la canción era muy fácil. Un “himno”, según Roberto Leal. Tenía razón porque los dos invitados lo han reconocido a la primera: ‘Mi gran noche’, de Raphael.

El director y locutor de ‘Como el perro y el gato’, en Onda Cero, se ha gustado con la respuesta. Primero ha declamado la canción. Después, la ha entonado. Desde luego, ha sido su gran tarde y la de todo el equipo naranja. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

