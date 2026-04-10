El ansia le juega una mala pasada a Aníbal en La Pista: “Me duele en el alma”

Momento de esos que duelen en Pasapalabra. Aníbal tenía la canción prácticamente en la cabeza en La Pista, pero se precipitó al pulsar antes de tiempo… y eso le costó 5 segundos para el equipo naranja.

Roberto Leal no dudó en comentarlo con humor y complicidad: “Me duele en el alma, tiene que sonar la música, pero le ha podido un poquito el ansia”. Y es que el concursante lo tenía, pero los nervios le jugaron una mala pasada.

Eso sí, logró rehacerse rápido. Tras solo 4 segundos, Roberto leyó parte de la letra y Aníbal acertó de lleno con ‘No controles’, recuperando 4 segundos para su equipo. Aun así, se quedó ese sabor agridulce: podía haberse llevado los 5… pero el ansia de la primera vez en Pasapalabra le pasó factura.