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Mejores momentos | 10 de abril

El ansia le juega una mala pasada a Aníbal en La Pista: “Me duele en el alma”

El concursante se adelantó al pulsar el botón cuando se sabía la canción y acabó perdiendo un segundo clave para su equipo.

2. Anibal ansia

El ansia le juega una mala pasada a Aníbal en La Pista

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Momento de esos que duelen en Pasapalabra. Aníbal tenía la canción prácticamente en la cabeza en La Pista, pero se precipitó al pulsar antes de tiempo… y eso le costó 5 segundos para el equipo naranja.

Roberto Leal no dudó en comentarlo con humor y complicidad: “Me duele en el alma, tiene que sonar la música, pero le ha podido un poquito el ansia”. Y es que el concursante lo tenía, pero los nervios le jugaron una mala pasada.

Eso sí, logró rehacerse rápido. Tras solo 4 segundos, Roberto leyó parte de la letra y Aníbal acertó de lleno con ‘No controles’, recuperando 4 segundos para su equipo. Aun así, se quedó ese sabor agridulce: podía haberse llevado los 5… pero el ansia de la primera vez en Pasapalabra le pasó factura.

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