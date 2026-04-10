Mejores momentos | 10 de abril
El ansia le juega una mala pasada a Aníbal en La Pista: “Me duele en el alma”
El concursante se adelantó al pulsar el botón cuando se sabía la canción y acabó perdiendo un segundo clave para su equipo.
Publicidad
Momento de esos que duelen en Pasapalabra. Aníbal tenía la canción prácticamente en la cabeza en La Pista, pero se precipitó al pulsar antes de tiempo… y eso le costó 5 segundos para el equipo naranja.
Roberto Leal no dudó en comentarlo con humor y complicidad: “Me duele en el alma, tiene que sonar la música, pero le ha podido un poquito el ansia”. Y es que el concursante lo tenía, pero los nervios le jugaron una mala pasada.
Eso sí, logró rehacerse rápido. Tras solo 4 segundos, Roberto leyó parte de la letra y Aníbal acertó de lleno con ‘No controles’, recuperando 4 segundos para su equipo. Aun así, se quedó ese sabor agridulce: podía haberse llevado los 5… pero el ansia de la primera vez en Pasapalabra le pasó factura.
Publicidad