El llamativo parecido de Octavi Pujades a un personaje de Los Simpson por su nuevo bigote

Octavi Pujades ha regresado a Pasapalabra con una imagen renovada y un detalle imposible de pasar por alto: su nuevo bigote. El actor ha sorprendido a Roberto Leal con este cambio de look que no ha tardado en convertirse en tema de conversación, junto con la victoria de Moisés en el pasado AlaZ que le ha permitido regresar al equipo naranja.

Robertole ha dicho a Octavi delante de cámara lo que ya le había comentado antes de empezar el programa: “Te queda bien, el bigotito te da un toque”. Sin embargo, el propio actor se ha encargado de matizarle al revelar el llamativo parecido que ahora tiene con un personaje de Los Simpson: ¡Ned Flanders!

También han ayudado las gafas que ha lucido. Y se ha convertido en el doble total cuando ha dicho: “¡Hola, vecinitos!”. Además, el actor ha destacado lo musculoso que está Ned cuando se quita su jersey. ¡Dale al play y comprueba el evidente parecido!