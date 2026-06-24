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Pasapalabra es líder absoluto por 7ª temporada consecutiva y el concurso más visto de la televisión

Los programas de Antena 3 continúan siendo la opción favorita de los espectadores.

Pasapalabra líder absoluto

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Pasapalabra (19,6% y 1,8 M) es el concurso más visto de la televisión, también en lo más alto del top de entretenimiento, subiendo a su mejor curso de los últimos tres y líder absoluto por 7ª temporada consecutiva.

Tu cara me suena (20,0% y 1,5 M) le sigue en el ranking de entretenimiento más visto, siendo la oferta semanal de Prime Time más vista de la televisión y encadenando su 13ª temporada como líder absoluto y lo más visto en la noche del viernes.

La ruleta de la suerte (21,5%) y Cocina abierta de Karlos Arguiñano (16,7%) siguen imbatibles y anotan las mayores distancias históricas con su rival.

El Desafío (14,3%), La Voz (13,5%) y La Voz Kids (13,0%), Mask Singer (13,3%), El 1% (12,6%), El capitán en Japón (11,5%), Atrapa un millón (10,8%), todos líderes una temporada más.

Y ahora Sonsoles (10,1%) es el magacín más visto de la televisión privada a diario y por delante de su inmediato competidor.

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