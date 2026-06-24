Un incendio en una nave de calzado en Murcia se propaga a otras siete del polígono industrial

Tras el incendio registrado recientemente en Barcelona, que obligó a confinar a varios vecinos como medida preventiva, otro fuego ha vuelto a poner en alerta a los servicios de emergencia, esta vez en Yecla, Murcia.

Según ha informado el colaborador Carlos Quílez, el incendio se originó en una nave dedicada al almacenamiento o fabricación de zapatos situada en una zona del polígono industrial de la localidad. Las llamas se propagaron rápidamente y terminaron afectando a otras siete naves cercanas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos, Policía y Guardia Civil, que trabajaron de forma coordinada para controlar el incendio, con el apoyo de un helicóptero.

Aunque el suceso no ha causado víctimas mortales, una persona ha resultado herida leve.

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