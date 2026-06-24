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Elisa Mouliaá, molesta por las críticas y la orden de detención tras no acudir a declarar en tres ocasiones: "No estamos en Corea del Norte"
Elisa Mouliaá expresa su desacuerdo con el trato recibido tras no acudir por tercera vez a su citación en los juzgados y recibir una orden de detención por parte del juez.
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Elisa Mouliaá denunció en 2024 a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual, y aunque el juez llevó a cabo el caso por haber pruebas suficientes para que el acusado fuera juzgado, ahora la actriz ha tenido que hacer frente a una querella interpuesta por el expolítico y una orden de detención por parte del magistrado por no presentarse a su tercera citación.
Mouliaá ha acudido esta mañana a los juzgados de Plaza de Castilla para testificar voluntariamente por las presuntas calumnias hacia Íñigo Errejón. Además, considera que el trato recibido hasta ahora ha sido "desproporcionado" y ha comunicado que en las dos primeras citaciones no se presentó por una baja médica y porque no debía coincidir con Errejón, pero, esta vez, por trabajo en el extranjero.
Al salir de declarar ha confesado ante los micrófonos que ha vuelto para "evitar" el daño a su familia considerando que "Ninguna víctima de este país se merece que se la trate como verdugo" y que "No estamos en Corea del Norte".
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