Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Todo al detalle

Elisa Mouliaá, molesta por las críticas y la orden de detención tras no acudir a declarar en tres ocasiones: "No estamos en Corea del Norte"

Elisa Mouliaá expresa su desacuerdo con el trato recibido tras no acudir por tercera vez a su citación en los juzgados y recibir una orden de detención por parte del juez.

Elisa

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Elisa Mouliaá denunció en 2024 a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual, y aunque el juez llevó a cabo el caso por haber pruebas suficientes para que el acusado fuera juzgado, ahora la actriz ha tenido que hacer frente a una querella interpuesta por el expolítico y una orden de detención por parte del magistrado por no presentarse a su tercera citación.

Mouliaá ha acudido esta mañana a los juzgados de Plaza de Castilla para testificar voluntariamente por las presuntas calumnias hacia Íñigo Errejón. Además, considera que el trato recibido hasta ahora ha sido "desproporcionado" y ha comunicado que en las dos primeras citaciones no se presentó por una baja médica y porque no debía coincidir con Errejón, pero, esta vez, por trabajo en el extranjero.

Al salir de declarar ha confesado ante los micrófonos que ha vuelto para "evitar" el daño a su familia considerando que "Ninguna víctima de este país se merece que se la trate como verdugo" y que "No estamos en Corea del Norte".

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Elisa

Elisa Mouliaá, molesta por las críticas y la orden de detención tras no acudir a declarar en tres ocasiones: "No estamos en Corea del Norte"

Pilar Vidal

Pilar Vidal, sobre los rumores que relacionan a Ana Mena y Carlos Alcaraz: "No representa los valores que ella tiene"

Incendio 1

Un incendio en una nave de calzado en Murcia se propaga a otras siete del polígono industrial

Avispa
Lo vemos

Un ciclista fallece a causa de la picadura de una avispa en Navarra: ¿cómo podemos saber si somos alérgicos?

Epi
En León

Un agricultor embiste con su tractor el coche de un cobrador que le reclamaba una deuda: "Lo veis en los vídeos, me insulta"

Incendio
ÚLTIMA HORA

Sandra, vecina confinada por un incendio en Barcelona: "No paran de pasar bomberos, nos han dicho que cerremos puertas y ventanas"

Las llamas han obligado a confinar a los vecinos de un camping en El Moianés, una zona boscosa de Barcelona. En Y ahora Sonsoles hablamos con una de las personas confinadas.

Pasapalabra líder absoluto
Audiencias

Pasapalabra es líder absoluto por 7ª temporada consecutiva y el concurso más visto de la televisión

Los programas de Antena 3 continúan siendo la opción favorita de los espectadores.

Antonio Orozco y Antoñito Molina

¿Reconocerían tus canciones favoritas? Los coaches y asesores se enfrentan al pulsador de La Voz Kids

Ousman Umar

La increíble historia de Ousman Umar, el joven que pudo morir persiguiendo una vida mejor: "Me ha tocado el Euromillón muchas veces"

Pablo Motos

El Hormiguero continúa arrasando, una temporada más, como el programa más visto de la televisión

Publicidad