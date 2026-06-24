Paz Vega vuelve a sonreír tras su complicada separación con Orson Salazar: "Siento que ya estoy centrada, tranquila y ubicada"

Paz Vega parece haber recuperado la felicidad después de unos meses complicados marcados por su separación de Orson Salazar. La ruptura con el padre de sus hijos tras 25 años de relación, ocupó titulares y dio pie a numerosos rumores sobre problemas personales y económicos. Durante ese tiempo, la actriz encontró refugio en su familia, especialmente en su hermana Sara, que se convirtió en uno de sus grandes apoyos mientras intentaba recuperar la tranquilidad que había perdido.

Ahora, la situación parece muy diferente. Paz ha sido vista disfrutando de tiempo con sus hijos, centrada en nuevos proyectos y colaborando con marcas. Además, ha concedido una entrevista a la revista HOLA en la que habla de esta nueva etapa de su vida y de todo lo que ha aprendido tras los momentos difíciles.

"Vuelvo a tener claro a dónde quiero ir y hacia dónde me quiero dirigir", asegura la actriz, dejando claro que ha recuperado la ilusión y las ganas de mirar al futuro. A sus 50 años, Paz reconoce que se siente más tranquila y segura que nunca. "Siento que estoy ya tranquila, centrada y ubicada", explica. También confiesa que ha aprendido a aceptar los golpes de la vida, y a seguir adelante sin quedarse atrapada en el pasado.

Eso sí, destaca que no habría podido hacerlo sin el apoyo de su familia, de sus amigos, y de todo el aprendizaje que ha obtenido de este largo viaje: "Me he levantado y sigo caminando", afirma con sinceridad. Una frase que resume perfectamente el momento que vive ahora Paz Vega, mucho más fuerte, despejada y preparada para empezar una nueva etapa ya que cree que lo mejor está por venir.

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