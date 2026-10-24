Eric Dane ignoró este síntoma temprano de la ELA antes de ser diagnosticado: así fue el comienzo de su enfermedad

Ocho meses después de su muerte, las memorias que Eric Dane, tituladas My Book of Days, serán publicadas. El actor de Anatomía de Grey las escribió antes de su fallecimiento y en ellas recoge su experiencia tras descubrir que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En un extracto del libro que ha desvelado People, el intérprete relata el primer síntoma que experimentó de esta enfermedad mientras cenaba con su familia en enero de 2024 y que al principio ignoró.

Eric Dane en Famous Last Words | Netflix

"Estoy comiendo sushi con mis hijas y de repente no puedo usar los palillos con la mano derecha", escribe Dane. "Y entonces siento los dedos entumecidos".

El actor de Euphoria, que tiene dos hijas, Billie, de 16 años, y Georgia, de 14, con su esposa Rebecca Gayheart-Dane, reconoce en sus memorias que ignoró el síntoma, creyendo que se trataba de "algún tipo de problema nervioso extraño".

Tras esta experiencia, Dane "lo dejó pasar" pensando que "probablemente era por enviar demasiados mensajes de texto".

Sin embargo, pronto descubrió que no era así. "Tres semanas después, vuelve a suceder, solo que peor", recuerda Dane, que aseguró que "no puedo sujetar los palillos en absoluto".

Eric Dane, Rebecca Gayheart y sus hijas | Gtres

Después de ello, Dane estuvo nueve meses de "buscando respuestas" a sus síntomas hasta que finalmente le diagnosticaron ELA.

"No recuerdo ni una sola palabra de lo que dije después", escribió Dane, recordando el momento cuando le revelaron su enfermedad. "Solo recuerdo sentir un impacto violento, como si me hubieran quitado el aire, y a Rebecca llorando desconsoladamente al otro lado del teléfono, y entonces me derrumbé por completo, y mis sollozos hicieron que mi cuerpo temblara, y oí sus palabras brotando entre lágrimas: 'Estoy aquí, lucharemos juntos contra esto, no me voy a ir a ninguna parte'".

En abril de 2025, el actor anunció públicamente su diagnóstico y, hasta su fallecimiento 10 meses después, Dane trabajando lo que pudo y defendió la búsqueda de tratamientos y cura contra esta enfermedad.