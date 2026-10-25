Brian lo da todo con Maluma y Jorge Fernández reniega de la canción: “No me hables”

Jorge Fernández no duda en dejar claros sus gustos musicales cuando Joaquín Padilla se pone a la guitarra y a la voz. Porque, cuando la Prueba de Velocidad trae un tema de rock, el presentador lo vive al máximo; siendo exactamente lo contrario cuando el reggaetón entra en escena.

En esta ocasión, la banda ha interpretado Borró Cassette de Maluma y la vibrante energía la ha puesto Brian, que lo daba todo desde el panel. “Muy bien Brian, te la sabías entera”, ha comentado Jorge: “Esta la has bailado muchas veces”. Una afirmación que el sustituto de Laura Moure ha corroborado.

Ahora bien, la indignación para con Joaquín ha invadido al presentador, que renegaba de la canción a pesar de que el músico le había dicho que le iba a gustar: “Como está grabado, recuérdame que no te crea nunca más”. De hecho, cuando Padilla iba a replicar, Jorge ha saltado entre risas: “¡No me hables!”.

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