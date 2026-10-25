El rey Felipe, operado de cataratas en Oviedo: pasa la noche ingresado

El rey Felipe ha sido intervenido de cataratas en el ojo izquierdo este 24 de octubre, tras finalizar su jornada en Llanes junto al resto de la Familia Real, recorriendo el Pueblo Ejemplar.

La operación, de carácter rutinario, ha tenido una duración de media hora y se ha llevado a cabo en torno a las 20:30 horas en el prestigioso Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo, donde el monarca pasará la noche, según ha comunicado la Casa del Rey.

La familia real en Llanes en la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar | Gtres

Don Felipe no es el primero de los Borbones en ser operado de cataratas. Sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, también han pasado por la misma intervención. Doña Cristina fue la primera en ser operada, coincidiendo además con sus primeras Navidades como mujer separada.

Según publicó la revista Lecturas, la Infanta aprovechó unos días libres para operarse de cataratas y presbicia, aunque ella pasó por quirófano en Barcelona.

La infanta Elena, la infanta Cristina y Juan Urdangarin en el homenaje a Constantino de Grecia | Gtres

También la hermana mayor del rey Felipe fue intervenida de la misma dolencia a principios del 2024. Doña Elena lo contó, coincidiendo además con una lesión de tobillo durante la entrega de los premios de la peña taurina Las Meninas, de la que es presidenta de honor.

"Los años pasan por todos", confesó a Vanitatis con sentido del humor en ese momento.