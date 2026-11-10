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BORRASCA BRUNA

Desesperación en Ávila, de los incendios a las inundaciones: "Se tenían que haber tomado medidas inmediatas"

Ávila y Cáceres se mantienen en alerta tras el paso de la borrasca Bruna. Ante el riesgo de inundaciones, algunos municipios ya han sido evacuados. En Ávila, los vecinos denuncian que tras los incendios de verano, las lluvias suponen un desastre aún mayor.

Vecino de Mijares

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Las intensas precipitaciones están provocando una situación extraordinaria en distintos puntos del país. El sur de la provincia de Ávila y el norte de Cáceres figuran entre las áreas más afectadas por el paso de la borrasca Bruna, donde existe un riesgo muy elevado de inundaciones, desbordamientos y fuertes crecidas de los cauces.

La gravedad de la situación ha obligado a activar medidas de emergencia en algunas localidades, incluyendo el desalojo preventivo de vecinos ante el riesgo que supone la acumulación de agua. En Piedralaves, por ejemplo, más de 2.200 vecinos han sido evacuados.

Piedralaves

Los vecinos de Ávila están desesperados ya que, después de los incendios que sufrieron diferentes municipios en verano, ahora deben hacer frente a las lluvias. "Cualquier lluvia que venga, arrastra todo y trae una desgracia monumental", afirma Manuel Sánchez, vecino de Mijares.

El agua arrastra cenizas y pavesa, llegando a incomunicar los caminos. "Después de los incendios, se tenían que haber tomado medidas inmediatas", señala Manuel, "como siga lloviendo esta cantidad de agua, va a ser una burrada porque los caminos no se van a recuperar así como así".

La incertidumbre crece entre los habitantes de las zonas afectadas, que permanecen pendientes de la evolución meteorológica. Las previsiones apuntan a que la borrasca Bruna continuará dejando precipitaciones hasta el jueves, antes de dar paso a un nuevo episodio de inestabilidad asociado a la borrasca Charles.

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