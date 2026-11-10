¿Cuánto se conocen los talents de La Voz 2026? ¡Ponemos a prueba su complicidad!

Los talents de La Voz 2026 han demostrado todo su talento sobre el escenario, pero... ¿cuánto se conocen realmente entre ellos? Hemos querido poner a prueba su complicidad con un divertido juego exclusivo en el que han tenido que demostrar cuánto saben sobre sus compañeros.

Para ello, hemos reunido a los aspirantes por parejas y les hemos hecho una serie de preguntas sobre sus gustos musicales y su paso por el programa. ¿Quién es su coach favorito? ¿Qué instrumentos tocan? ¿Cuál es su cantante preferido? ¡Incluso han tenido que recordar qué canción interpretaron en las Audiciones a ciegas!

La mecánica era muy sencilla: cada talent debía tratar de adivinar la respuesta de su compañero, poniendo a prueba la confianza y el conocimiento que tienen el uno del otro.

Un reto de lo más divertido que nos ha permitido conocer un poco mejor a los aspirantes a ganar La Voz 2026 y descubrir cuánto saben sobre las personas con las que comparten esta aventura. ¿Habrán conseguido acertar todas las preguntas? ¡Dale al play y descúbrelo!