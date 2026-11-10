Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

HUELGA DE MAQUINISTAS

Viajeros indignados por la falta de información en la huelga de maquinistas: "Voy a perder dinero"

Los maquinistas paran su actividad para protestar por una mayor seguridad, mantenimiento y mejoras laborales. Una huelga convocada antes de que ocurriera la tragedia de Urda y de la que muchos denuncia que no se han cumplido los servicios mínimos.

Huelga de maquinistas

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Comienza la primera jornada de la huelga de maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf). Un parón que continuará el próximo día 12 de noviembre y que es independiente a la huelga general del 11 de noviembre.

Los maquinistas han parado para reclamar mayores garantías de seguridad y mantenimiento, así como mejoras laborales. Unos reclamos que estaban previstos desde antes de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

Miles de viajeros se han visto afectados por esta huelga y reclaman que no se han cumplido los servicios mínimos que se prometían. La mayoría denuncian la falta de información. "Mi tren no tiene hora, pero ni siquiera saben si viene", afirma una de las afectadas.

Muchos han encontrado problemas para llegar a sus trabajos, donde a algunos les han dicho que deben recuperar las horas. "No puedo llegar a trabajar y voy a perder dinero", advierte una viajera indignada.

Los viajeros se desesperan ante una situación que se alargará durante los próximos días. Sin embargo, los maquinistas parecen dispuestos a luchar por unos derechos que, después de Urda, reclaman con más fuerza que nunca.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Oviedo

Se busca al autor de un tiroteo en Oviedo, que también dejó una mochila bomba mortal: "Posiblemente va armado"

Huelga de maquinistas

Viajeros indignados por la falta de información en la huelga de maquinistas: "Voy a perder dinero"

¿Cuánto se conocen los talents de La Voz 2026? ¡Ponemos a prueba su complicidad!

¿Cuánto se conocen los talents de La Voz 2026? ¡Ponemos a prueba su complicidad!

Vecino de Mijares
BORRASCA BRUNA

Desesperación en Ávila, de los incendios a las inundaciones: "Se tenían que haber tomado medidas inmediatas"

Piedralaves
BORRASCA BRUNA

Vecino de Piedralaves evacuado por la borrasca Bruna: "Creemos que no van a ser 24 horas, que va a ser largo"

Concursantes de La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 10 de noviembre

Quiebras, turnos que se van y errores de más de 1.000 euros: el Panel con Bote lleva al límite a los concursantes

El Panel con Bote parte de un espectacular premio de 1.000€. Ahora bien, llevárselo no es sencillo y los tres concursantes han aprendido esta lección por las malas.

La Mesa
Tras El Hormiguero

La Mesa analiza este miércoles la huelga general y cuenta con el debut televisivo de Marta Prats con invitados como Elena Furiase y Fonsi Nieto

El espacio de Cristina Pardo contará con el debut televisivo de Marta Prats, hija de Matías Prats, en una mesa conformada por Elena Furiase (hija de Lolita Flores), Andrea Quintero (hija de Jesús Quintero) y Fonsi Nieto (sobrino de Ángel Nieto), junto al escritor Máximo Huerta.

Andrés en La ruleta de la suerte

Andrés, totalmente en blanco, pierde dos turnos por no pedir consonante y deja escapar 775 euros

Sonsoles Ónega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles estaremos en directo en el funeral en honor a las víctimas de Urda

Un experto da las claves de la huelga general

¿Hay que avisar a la empresa? ¿Cómo influye en el salario? Un experto resuelve todas las dudas sobre la huelga general

Publicidad