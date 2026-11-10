Viajeros indignados por la falta de información en la huelga de maquinistas: "Voy a perder dinero"

Comienza la primera jornada de la huelga de maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf). Un parón que continuará el próximo día 12 de noviembre y que es independiente a la huelga general del 11 de noviembre.

Los maquinistas han parado para reclamar mayores garantías de seguridad y mantenimiento, así como mejoras laborales. Unos reclamos que estaban previstos desde antes de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

Miles de viajeros se han visto afectados por esta huelga y reclaman que no se han cumplido los servicios mínimos que se prometían. La mayoría denuncian la falta de información. "Mi tren no tiene hora, pero ni siquiera saben si viene", afirma una de las afectadas.

Muchos han encontrado problemas para llegar a sus trabajos, donde a algunos les han dicho que deben recuperar las horas. "No puedo llegar a trabajar y voy a perder dinero", advierte una viajera indignada.

Los viajeros se desesperan ante una situación que se alargará durante los próximos días. Sin embargo, los maquinistas parecen dispuestos a luchar por unos derechos que, después de Urda, reclaman con más fuerza que nunca.