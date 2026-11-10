Vecino de Piedralaves evacuado por la borrasca Bruna: "Creemos que no van a ser 24 horas, que va a ser largo"

Las fuertes lluvias han puesto en alerta roja a parte de España. El sur de Ávila y el norte de Cáceres se llevan la peor parte de la borrasca Bruna, con un peligro extraordinario de inundaciones o crecidas de los ríos.

El peligro por las fuertes lluvias es tan fuerte en algunas zonas, que ciertos municipios como Piedralaves están siendo desalojados. Más de 2.200 vecinos están abandonando sus casas tras recibir una alerta en los teléfonos.

"Es la primera vez que se desaloja al pueblo entero por desbordamiento de la presa", afirma Diego, un joven de Piedralaves. Protección Civil ha pedido a los vecinos jóvenes como él que ayuden llevando comida o ayudando a los mayores en los centros de evacuación.

Por el momento, Protección Civil ha establecido 48 horas de evacuación, aunque los vecinos temen que se alargue ante una previsión inestable. "Creemos que no van a ser 24 horas, que va a ser largo", advierte Diego.

Los vecinos de la zona están preocupados por ver cómo avanza la borrasca Bruna. Una borrasca que se alargará hasta mañana y que vendrá seguida de la borrasca Charles.