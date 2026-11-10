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Quiebras, turnos que se van y errores de más de 1.000 euros: el Panel con Bote lleva al límite a los concursantes

El Panel con Bote parte de un espectacular premio de 1.000€. Ahora bien, llevárselo no es sencillo y los tres concursantes han aprendido esta lección por las malas.

Concursantes de La ruleta de la suerte

Quiebras, turnos que se van y errores de más de 1.000 euros: el Panel con Bote lleva al límite a los concursantes

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Borja Tamayo
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El Panel con Bote, también conocido como el Panel de los 1.000€, es el más jugoso de todos. Y es que el premio parte de dicha cifra para ir aumentando conforme los concursantes van acertando consonantes. Sin embargo, los giros de guion son habituales en La ruleta de la suerte.

Patri ha sido la responsable de inaugurar la prueba, cayendo directamente en la Quiebra. Ana, por su parte, ha ido a parar al Pierde Turno cuando había conseguido acumular 400€. Mientras que Andrés, habiendo llegado a la casilla dorada, desconocía la respuesta y ha vuelto a lanzar y ha pedido una consonante que ya estaba puesta.

De nuevo Patri recuperaba el turno, perdiéndolo en su segunda tirada al caer de nuevo en la Quiebra. Finalmente, Ana ha tenido una nueva oportunidad y no la ha desaprovechado, resolviendo el caótico panel para llevarse los 400€ que había acumulado previamente.

Si quieres disfrutar de este Panel con Bote tan emocionante, puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.

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