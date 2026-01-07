Antena3
Mejores momentos | 7 de enero

El paseo a caballo de Roberto Leal y Mercedes: “Parece que has hecho esto toda tu vida”

El presentador y su madre han disfrutado de una excursión a lomos de un caballo por la playa.

Roberto Leal le prometió a su madre que no todas sus aventuras iban a ser frenéticas, y así ha sido. Después de recorrer Estambul de arriba abajo, el presentador le ha preparado a Mercedes un relajante paseo a caballo por la playa.

Pese a las dificultades que ha tenido para subir y los nervios iniciales, madre e hijo han disfrutado de un agradable recorrido a lomos de un equino al que ambos han terminado cogiendo mucho cariño y domando a la perfección.

Tal ha sido el aprecio que Mercedes le ha cogido a su caballo, que incluso ha intentado, sin éxito, aprenderse el nombre. ¡Dale a play para ver este momentazo!

“Esto ya lo escribo en el libro para siempre”: Mercedes, emocionada al visitar el set de Renacer

