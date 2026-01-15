Mercedes, obligada a abandonar su reto automovilístico: “No ha sido por falta de voluntad”

Si algo está dejando claro Mercedes en este programa, es que, con voluntad y ganas, cualquier persona es capaz de superar sus miedos. En esta ocasión, la madre de Roberto Leal estaba dispuesta a enfrentar su temor a la velocidad, pero no le ha sido posible.

Roberto le había preparado una sorpresa de lo más especial: conducir un vehículo similar a los de Fórmula 1 en el circuito de Knockhill, el más grande de todo Edimburgo. Sin embargo, no ha salido como esperaban.

Mercedes se ha lanzado a la aventura, pero no ha sido capaz ni de arrancar el coche porque las piernas no le llegaban a los pedales. Tal y como ha dicho el propio presentador, “no ha sido por falta de voluntad”, ya que ella estaba de lo más animada. ¡Dale a play para ver este momento!