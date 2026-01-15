Antena3
Mercedes, obligada a abandonar su reto automovilístico: “No ha sido por falta de voluntad”

La madre de Roberto Leal no ha podido vivir la experiencia de pilotar en un circuito profesional porque no le llegaban las piernas.

Si algo está dejando claro Mercedes en este programa, es que, con voluntad y ganas, cualquier persona es capaz de superar sus miedos. En esta ocasión, la madre de Roberto Leal estaba dispuesta a enfrentar su temor a la velocidad, pero no le ha sido posible.

Roberto le había preparado una sorpresa de lo más especial: conducir un vehículo similar a los de Fórmula 1 en el circuito de Knockhill, el más grande de todo Edimburgo. Sin embargo, no ha salido como esperaban.

Mercedes se ha lanzado a la aventura, pero no ha sido capaz ni de arrancar el coche porque las piernas no le llegaban a los pedales. Tal y como ha dicho el propio presentador, “no ha sido por falta de voluntad”, ya que ella estaba de lo más animada. ¡Dale a play para ver este momento!

Roberto Leal y Mercedes en Edimburgo

“¿A Edimburgo?”: la nueva aventura de Roberto Leal con Mercedes arranca entre risas y muchas sorpresas en Nos vamos de madre

