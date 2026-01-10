Secretos del viaje
¿Verdadero o falso? Roberto Leal y Mercedes, sin filtros tras su viaje a Estambul
El presentador y su madre se han enfrentado a un divertido cuestionario sobre su primera parada en Nos vamos de madre.
La primera parada en este viaje de Roberto Leal y Mercedes fue en Estmabul. Ahí, ella comenzó a entender de qué trataba este programa y la gran cantidad de retos a los que debía enfrentarse.
Esta vez, más relajados tras tan ajetreada travesía, el presentador y su madre se han enfrentado a un divertido juego de verdadero o falso sobre algunas situaciones que vivieron en Turquía.
Roberto y Mercedes se han mojado, tratando de echar la vista atrás, sobre algunas cuestiones que han pasado desapercibidas de su paso por Estambul. ¡No te lo pierdas!
