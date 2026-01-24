"Fue algo místico": Roberto Leal y Mercedes repasan sus vivencias en Marrakech

El paso de RobertoLeal y Mercedes por Marrakech tuvo momentazos de todo tipo. Desde íntimos y profundos, hasta aventureros y peligrosos. Por ello, en esta ocasión, el presentador y su madre han repasado todo lo que vivieron en el país marroquí.

Recordando los mejores momentos que vivieron durante su travesía por Marrakech, Roberto y Mercedes han hablado de la increíble que fue montar en globo, la terrible cena aérea o el emocionante paseo en dromedario.

Con el humor que les caracteriza, el presentador y su madre han hecho un desternillante repaso de una de las paradas más emocionantes de su aventura. ¡Imperdible!