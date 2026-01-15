Mejores momentos | 14 de enero
Mercedes, al borde de las lágrimas en una de las aventuras más peligrosas que han vivido en Nos vamos de madre
El presentador y su madre han disfrutado de una de las aventuras más temerarias del viaje.
Las aventuras de Roberto Leal y Mercedes no han hecho más que empezar y, durante su paso por Edimburgo, el presentador ha querido poner a prueba el lado más valiente de su madre llevándole a una increíble montaña rusa alpina.
Pese a que inicialmente aseguraba que no se iba a montar, ella finalmente ha decidido echarle valor y montarse, junto a su hijo en el vagón. “Confía en mí”, le decía él mientras afrontaban la subida.
Al bajarse, después de la adrenalina experimentada a bordo de la atracción, la propia Mercedes ha contado que ha pasado mucho y miedo y que no repetiría la experiencia. ¡Descubre cómo ha sido este momentazo!
