Mercedes, al borde de las lágrimas en una de las aventuras más peligrosas que han vivido en Nos vamos de madre

Las aventuras de Roberto Leal y Mercedes no han hecho más que empezar y, durante su paso por Edimburgo, el presentador ha querido poner a prueba el lado más valiente de su madre llevándole a una increíble montaña rusa alpina.

Pese a que inicialmente aseguraba que no se iba a montar, ella finalmente ha decidido echarle valor y montarse, junto a su hijo en el vagón. “Confía en mí”, le decía él mientras afrontaban la subida.

Al bajarse, después de la adrenalina experimentada a bordo de la atracción, la propia Mercedes ha contado que ha pasado mucho y miedo y que no repetiría la experiencia. ¡Descubre cómo ha sido este momentazo!