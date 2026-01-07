Mejores momentos | 7 de enero
Una comida de lo más especial: Roberto Leal y Mercedes se adentran en la cultura turca
Ambos han disfrutado de una comida típica de Turquía gracias a la familia de Sinan.
Roberto Leal ha tirado de contactos y ha conseguido que Sinan, un amigo suyo, les acogiese para disfrutar de una comida típica de Turquía. El propio huésped y su madre han preparado todo un banquete para dar la bienvenida a los españoles.
Para vivir más profundamente la experiencia, Mercedes se ha puesto el delantal para ayudar a la suegra de Sinan a preparar algunos de los platos más reconocidos de la gastronomía turca y les ha querido sorprender con un gazpacho.
Después de pasar un rato inolvidable aprendiendo una nueva cultura, Roberto y Mercedes han disfrutado de la comida junto a la mujer y la suegra de Sinan en una velada que llevarán para siempre en el corazón. ¡Así ha sido!
