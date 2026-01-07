Una comida de lo más especial: Roberto Leal y Mercedes se adentran en la cultura turca

Antena3
Mejores momentos | 7 de enero

Ambos han disfrutado de una comida típica de Turquía gracias a la familia de Sinan.

Roberto Leal ha tirado de contactos y ha conseguido que Sinan, un amigo suyo, les acogiese para disfrutar de una comida típica de Turquía. El propio huésped y su madre han preparado todo un banquete para dar la bienvenida a los españoles.

Para vivir más profundamente la experiencia, Mercedes se ha puesto el delantal para ayudar a la suegra de Sinan a preparar algunos de los platos más reconocidos de la gastronomía turca y les ha querido sorprender con un gazpacho.

Después de pasar un rato inolvidable aprendiendo una nueva cultura, Roberto y Mercedes han disfrutado de la comida junto a la mujer y la suegra de Sinan en una velada que llevarán para siempre en el corazón. ¡Así ha sido!

Roberto Leal, orgulloso al ver a Mercedes superar su primer miedo

Así ha sido la entrevista completa a Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero en El Hormiguero

Raquel Guerrero revela la premonición que tuvo con la muerte de un profesor: "¿Lo habré provocado yo?"
En El Hormiguero

Kira Miró desvela cuáles son las bases de una pareja abierta: "Hay un mundo abierto ahí"
En El Hormiguero

¿Prudente o temeraria? Rosa pone emoción a El Rosco al plantarse con 21 aciertos
El Rosco | 7 de enero

Manu ha sido el encargado de sentenciar la prueba tras la decisión de su rival, arriesgada porque suele ser un listón asequible para el madrileño.

José Yélamo se pone picante en Pasapalabra: “Se está cargando el programa familiar”
Mejores momentos | 7 de enero

Eva Soriano ha bromeado con la respuesta, fallida, que ha dado el periodista durante la prueba Palabras Cruzadas.

Willy Bárcenas arrasa con ‘Bamboleo’: su versión conquista en Pasapalabra

El primer gran debut entre los invitados de Pasapalabra en 2026: Patricia Conde acepta el desafío

PRAGA

"Mi mujer está en coma en Praga, las autoridades españolas no han hecho nada"

