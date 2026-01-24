A las 23.00 horas
¡Deportes extremos en Oporto! Así será la última aventura de Roberto y Mercedes en Nos vamos de madre
El último programa de Nos vamos de madre lleva a Roberto Leal y Mercedes a la ciudad portuguesa, donde le esperan retos extremos. ¿Serán capaces de superarlos?
El próximo miércoles, llega el último programa de Nos vamos de madre con la última aventura que protagonizan madre e hijo.
En esta ocasión, Roberto Leal y Mercedes no se han alejado mucho. ¡Viajan a Oporto! La ciudad portuguesa les espera con muchos deportes extremos para poner a prueba sus miedos.
“No tengo claro que mi madre lo vaya a conseguir”: desvela Roberto Leal sobre su madre cuando tiene que cruzar el puente peatonal más largo del mundo. Madre e hijo también vivirán la experiencia de meterse en un túnel de viento y recorrer caminos subidos en buggy.
El próximo miércoles, después de El Hormiguero, no te pierdas el último programa de Nos vamos de madre en Antena 3.
