¡Deportes extremos en Oporto! Así será la última aventura de Roberto y Mercedes en Nos vamos de madre

El último programa de Nos vamos de madre lleva a Roberto Leal y Mercedes a la ciudad portuguesa, donde le esperan retos extremos. ¿Serán capaces de superarlos?

Roberto Leal y Mercedes

Julián López
Publicado:

El próximo miércoles, llega el último programa de Nos vamos de madre con la última aventura que protagonizan madre e hijo.

En esta ocasión, Roberto Leal y Mercedes no se han alejado mucho. ¡Viajan a Oporto! La ciudad portuguesa les espera con muchos deportes extremos para poner a prueba sus miedos.

“No tengo claro que mi madre lo vaya a conseguir”: desvela Roberto Leal sobre su madre cuando tiene que cruzar el puente peatonal más largo del mundo. Madre e hijo también vivirán la experiencia de meterse en un túnel de viento y recorrer caminos subidos en buggy.

El próximo miércoles, después de El Hormiguero, no te pierdas el último programa de Nos vamos de madre en Antena 3.

Después de la tormenta, llega la calma: el relajante paseo en globo de Roberto Leal y Mercedes

