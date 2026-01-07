“¡Has visto como sí podías!”: Roberto Leal, orgulloso al ver a Mercedes superar su primer miedo

El mar es uno de los grandes miedos de Mercedes, pero gracias a la emoción de estar en el Bósforo, uno de los sitios que más ganas tenía de visitar, ha conseguido superarlo y navegar en bicicleta acuática junto a su hijo.

“¡Has visto como sí podías!”, le ha dicho Roberto Leal, orgulloso de que, pese a su negativa inicial, se haya atrevido. Ambos han compartido un momento íntimo, bonito y divertido a partes iguales.

De hecho, tal ha sido el sentimiento de satisfacción del presentador con la valentía de su madre, que ha dicho: “Este programa me está enseñando más cosas a mí que a ella misma”. ¡Imperdible!