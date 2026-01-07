Antena3
Mejores momentos | 7 de enero

“¡Has visto como sí podías!”: Roberto Leal, orgulloso al ver a Mercedes superar su primer miedo

El presentador y su madre han vivido una experiencia única navegando en una bicicleta acuática.

El mar es uno de los grandes miedos de Mercedes, pero gracias a la emoción de estar en el Bósforo, uno de los sitios que más ganas tenía de visitar, ha conseguido superarlo y navegar en bicicleta acuática junto a su hijo.

“¡Has visto como sí podías!”, le ha dicho Roberto Leal, orgulloso de que, pese a su negativa inicial, se haya atrevido. Ambos han compartido un momento íntimo, bonito y divertido a partes iguales.

De hecho, tal ha sido el sentimiento de satisfacción del presentador con la valentía de su madre, que ha dicho: “Este programa me está enseñando más cosas a mí que a ella misma”. ¡Imperdible!

Así nació Nos vamos de madre: la aventura que ha unido más a Roberto Leal y Mercedes

Una comida de lo más especial: Roberto Leal y Mercedes se adentran en la cultura turca

“¡Has visto como sí podías!”: Roberto Leal, orgulloso al ver a Mercedes superar su primer miedo

