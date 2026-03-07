“Lo justifica muy bien”: Bea se encomienda a los conocimientos de historia de Jacobo, ¿serán suficientes para ganar 25.000 euros?

Jacobo y Bea han conseguido aguantar el tipo en Atrapa un millón. Empezaron con buen pie, pero una pregunta sobre cine les dejó temblando al perder 700.000 euros de una estocada.

La pareja ha ido superando cada ronda y se han plantado en la última pregunta con un solo fajo de billetes, 25.000 euros que deberán apostar a todo o nada. Eligen el tema de historia ya que Jacobo es un experto en la materia: es profesor de Historia en el colegio, por lo que sus conocimientos pueden ser cruciales para lograr la hazaña.

Sin embargo, la pregunta deja con dudas a Jacobo. La teoría del Big Bang es más antigua que la torre del Big Ben… ¿o es al revés? El concursante teoriza, le da vueltas, y decide poner el fajo en la trampilla de la torre, tal vez con la esperanza de que la historia de la pareja, cuyo romance se descubrió en Londres, continúe con esta simbólica construcción de la capital inglesa.

¿Se habrán llevado los 25.000 euros? ¡Dale al play y descubre el final de su participación en Atrapa un millón!