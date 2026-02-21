Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 21 de febrero

“No lo veo tan claro”: un concursante deja en shock a su novia en Atrapa un millón al descartar boda si gana el millón

Entre todos sus objetivos que tienen Dani e Iván si consiguen mucho dinero, el concursante ha señalado alguna sorpresa para su novia, presente entre el público, pero en ellas no contempla una boda.

Dani e Iván, concursantes de Atrapa un millón

Publicidad

Julián López
Publicado:

Dani e Iván son dos hermanos que se han presentado a Atrapa un millón para dar una sorpresa a su abuela, que es muy fan del programa, y quieren cumplir su sueño: sobrevolar Madrid en helicóptero.

“¡Mamá, somos ricos!”: Dani e Iván, dispuestos a cumplir el sueño de su abuela, esta noche en Atrapa un millón

“¡Mamá, somos ricos!”: Dani e Iván, dispuestos a cumplir el sueño de su abuela, esta noche en Atrapa un millón

Su paso por el concurso va muy bien encaminado, pues tras las dos primeras preguntas, mantienen el millón intacto, una cifra que da pie a cumplir otros objetivos como ayudar económicamente a su abuela o regalarles un viaje a sus padres.

Además, Iván quiere darle una sorpresa a su novia, presente entre el público, y con la que lleva diez años. “Viaje, casa… pero matrimonio no lo veo tan claro”, bromea Iván, provocando las risas del público.

Avanzando hacia la tercera ronda, aparece en pantalla el tema de celebraciones, muy conveniente dada la conversación anterior. “Es una señal”, señala su hermano Dani, mientras que Iván dice que “esto no es una casualidad”.

Pareciera como si Atrapa un millón estuviese metiendo presión al concursante para que, en caso de ganar mucho dinero junto a su hermano en el programa, hinque la rodilla. “Voy tomando nota”, bromea la novia desde el público. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

Publicidad

Programas

Dani e Iván, concursantes de Atrapa un millón

“No lo veo tan claro”: un concursante deja en shock a su novia en Atrapa un millón al descartar boda si gana el millón

Pilar Rubio,ante el dolor de Eduardo Navarrete: “Esto es de lo más salvaje que he visto en televisión”

Pilar Rubio,ante el dolor de Eduardo Navarrete: “Esto es de lo más salvaje que he visto en televisión”

Vivo en una calle que no existe

Pepe lleva 23 años viviendo en una calle sin nombre: "Toda la correspondencia me llega a un bar cercano, incluso Hacienda"

Juan del Val
A las 22.00 horas

“Contigo, El Desafío es mucho mejor”: la valoración más especial de Juan del Val, el próximo viernes en Antena 3

ECEJ_EC3_INEDITOS_05
Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: Joaquín lanza un penalti a un portero de la escuela de fútbol japonés

Los abucheos del público de El Desafío a Juan del Val tras su crítica a José Yélamo
Mejores momentos | Programa 7

Los abucheos del público de El Desafío a Juan del Val tras su crítica a José Yélamo

Por primera vez en el programa, el público ha recriminado su valoración a un miembro del jurado de El Desafío.

El tierno mensaje de Alejandro a su tía abuela, una “fiel seguidora de Pasapalabra a sus 94 años”
¿Sucesor de Rosa?

Alejandro, el primer rival a batir en esta nueva etapa de Pasapalabra tras el bote de Rosa

El madrileño ha llegado a la decena de programas, una cifra algo alejada a las que nos tienen acostumbrados los grandes de Pasapalabra, pero que lo convierten, hoy por hoy, en el nuevo aspirante a El Rosco.

El enfado de María José Campanario con el jurado de El Desafío

El enfado de María José Campanario con el jurado de El Desafío: “No me lo esperaba”

La paliza de Joaquín para hacer los mochis, el dulce típico japonés

La paliza de Joaquín para hacer los mochis, el dulce típico japonés

Jessica Goicoechea, tras ganar la séptima gala de El Desafío

Jessica Goicoechea, tras ganar la séptima gala de El Desafío: “He pasado muchos nervios y he salido medio grogui”

Publicidad