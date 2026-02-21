“No lo veo tan claro”: un concursante deja en shock a su novia en Atrapa un millón al descartar boda si gana el millón

Dani e Iván son dos hermanos que se han presentado a Atrapa un millón para dar una sorpresa a su abuela, que es muy fan del programa, y quieren cumplir su sueño: sobrevolar Madrid en helicóptero.

Su paso por el concurso va muy bien encaminado, pues tras las dos primeras preguntas, mantienen el millón intacto, una cifra que da pie a cumplir otros objetivos como ayudar económicamente a su abuela o regalarles un viaje a sus padres.

Además, Iván quiere darle una sorpresa a su novia, presente entre el público, y con la que lleva diez años. “Viaje, casa… pero matrimonio no lo veo tan claro”, bromea Iván, provocando las risas del público.

Avanzando hacia la tercera ronda, aparece en pantalla el tema de celebraciones, muy conveniente dada la conversación anterior. “Es una señal”, señala su hermano Dani, mientras que Iván dice que “esto no es una casualidad”.

Pareciera como si Atrapa un millón estuviese metiendo presión al concursante para que, en caso de ganar mucho dinero junto a su hermano en el programa, hinque la rodilla. “Voy tomando nota”, bromea la novia desde el público. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!