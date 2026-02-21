Antena3
Mejores momentos | 21 de febrero

“Chinchín no viene de brindar”: el significado de esta expresión enfrenta a Dani e Iván en Atrapa un millón

La cuarta pregunta ha obligado a los hermanos a dividir a partes iguales ya que cada uno piensa en una respuesta diferente, ¿cuál estará en lo cierto?

Dani e Iván, concursantes de Atrapa un millón

Julián López
Dani e Iván han comenzado con buen pie Atrapa un millón: han mantenido el millón tras las dos primeras preguntas, aunque en la tercera han perdido 300.000 euros, y la cuarta se ha convertido en un punto crítico en el programa.

El significado de ‘chinchín’ en su lengua de origen divide por completo a los hermanos: Dani piensa que es significa ‘divino, divino’, mientras que Iván se decanta por ‘por favor, por favor’.

Ante la duda, deciden dividir el dinero y poner 350.000 euros en cada trampilla, y cada uno explica, una vez finalizado el tiempo, su punto de vista para creer que están en lo cierto. Un dinero que vendría muy bien para sus objetivos, entre ellos, Iván quiere sorprender a su novia, pero entre las sorpresas no hay una posible boda, protagonizando un divertido momento en el plató… ¡con ella entre el público!

A la hora de resolver, Manel Fuentes apunta un detalle que deja a los hermanos helados: “Chinchín no viene de brindar”. Dani e Iván esperan, en medio de un tenso silencio, a que se abran las trampillas. ¿Cuál de los dos estará en lo cierto? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

