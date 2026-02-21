Antena3
Mejores momentos | 21 de febrero

El inesperado ‘milagro’ de Dani e Iván en Atrapa un millón: así ganaron 50.000 euros gracias a un río

Dani estaba en lo cierto con su razonamiento y, en la última ronda, los hermanos ganan 50.000 euros.

Dani e Iván, concursantes de Atrapa un millón

Julián López
Dani e Iván han llegado a la ronda final de Atrapa un millón tras su notable paso por el concurso. Superaron el ecuador con 350.000 euros, pero la dificultad de las siguientes rondas ha hecho mella en su botín, alcanzando la última pregunta con 50.000 euros.

Dani e Iván, concursantes de Atrapa un millón

Pecado o Milagro, así se llama un río español que Dani e Iván desconocen, aunque Dani lleva la voz cantante y tiene un pálpito de que el nombre puede ser Milagro. “El río es algo bueno, es agua, vegetación…”, argumenta el hermano, encontrando el apoyo de Iván.

Los hermanos se agarran al milagro de que sus suposiciones sean correctas, y cuando Manel resuelve la pregunta, el júbilo estalla en Atrapa un millón. ¡Dani e Iván han ganado 50.000 euros! Este dinero irá para cumplir el sueño que tiene la abuela de estos hermanos: sobrevolar Madrid en helicóptero. ¡Dale al play y descubre el final de su paso por el programa!

El inesperado ‘milagro’ de Dani e Iván en Atrapa un millón: así ganaron 50.000 euros gracias a un río

“Chinchín no viene de brindar”: el significado de esta expresión enfrenta a Dani e Iván en Atrapa un millón

La cuarta pregunta ha obligado a los hermanos a dividir a partes iguales ya que cada uno piensa en una respuesta diferente, ¿cuál estará en lo cierto?

“No lo veo tan claro”: un concursante deja en shock a su novia en Atrapa un millón al descartar boda si gana el millón

Entre todos sus objetivos que tienen Dani e Iván si consiguen mucho dinero, el concursante ha señalado alguna sorpresa para su novia, presente entre el público, pero en ellas no contempla una boda.

