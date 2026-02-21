El inesperado ‘milagro’ de Dani e Iván en Atrapa un millón: así ganaron 50.000 euros gracias a un río

Dani e Iván han llegado a la ronda final de Atrapa un millón tras su notable paso por el concurso. Superaron el ecuador con 350.000 euros, pero la dificultad de las siguientes rondas ha hecho mella en su botín, alcanzando la última pregunta con 50.000 euros.

Pecado o Milagro, así se llama un río español que Dani e Iván desconocen, aunque Dani lleva la voz cantante y tiene un pálpito de que el nombre puede ser Milagro. “El río es algo bueno, es agua, vegetación…”, argumenta el hermano, encontrando el apoyo de Iván.

Los hermanos se agarran al milagro de que sus suposiciones sean correctas, y cuando Manel resuelve la pregunta, el júbilo estalla en Atrapa un millón. ¡Dani e Iván han ganado 50.000 euros! Este dinero irá para cumplir el sueño que tiene la abuela de estos hermanos: sobrevolar Madrid en helicóptero. ¡Dale al play y descubre el final de su paso por el programa!