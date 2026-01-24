“Alea jacta est”: Julio César, un abrazo entre los Benjamines y 100.000 euros en juego en Atrapa un millón

Uno de los momentos más bonitos de este programa de Atrapa un millón ha sido ver el abrazo entre Benjamín padre y Benjamín hijo esperando la resolución de la última ronda. Los dos han sido una maravillosa pareja de concursantes en el arranque de la nueva temporada de Atrapa un millón, y han llegado a la pregunta final con 100.000 euros en juego.

Con excepción de la tercera ronda, en la que han perdido 600.000 euros por unos nachos con queso, los Benjamines han sabido manejar muy bien sus apuestas. Al comienzo del programa, le han contado a Manel Fuentes qué harían con el premio: reformar la casa que construyó el abuelo de la familia y darle una nueva vida para que vuelva a ser su punto de encuentro.

El emperador romano Julio César ha sido quien ha decidido la suerte final de los Benjamines. Al descubrir la pregunta, el padre ha visto muy clara la respuesta, respaldado por su hijo: entre Tuasno y Suburra, sabía en qué antiguo barrio de Roma vivió el histórico personaje. Aunque han surgido unas pequeñas dudas, su apuesta no ha cambiado. Padre e hijo se han abrazado. “Alea jacta est”, comentaba la mujer de Benjamín padre desde la grada. ¿Pulgar hacia arriba o hacia abajo? ¡Dale al play!