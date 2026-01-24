Antena3
Mejores momentos | 24 de enero

El Pato Donald da la sorpresa en Atrapa un millón: Omar y Miriam se salvan por la mínima

El origen de la curiosa e icónica voz del personaje de Disney ha revelado una anécdota de la concursante y un acierto in extremis justo antes de la última ronda.

Omar y Miriam, concursantes de Atrapa un millón

Alberto Mendo
Publicado:

Omar y Miriam han sido una pareja de concursantes tan buena en Atrapa un millón que han logrado llegar hasta la última ronda. Eso sí, sólo han conseguido salvar un fajo de billetes, 25.000 euros, tras la sorpresa que se han llevado con el Pato Donald. Con todo, tiene mucho mérito haber resistido tras la crisis que vivieron con la tercera pregunta, en la que perdieron casi medio millón de euros y mostraron discrepancias.

Omar y Miriam, concursante de Atrapa un millón

La penúltima ronda ha tenido como protagonista al icónico personaje de Disney. Su voz es tan inconfundible como particular. De hecho, ¿en qué se basó su doblador para crearla? Es el dilema que se han encontrado Omar y Miriam. Entre las tres opciones que les ha revelado Manel Fuentes, han descartado que su origen fuera una pelota de tenis. Sin embargo, las otras dos opciones les han hecho dudar.

De los 100.000 euros que conservaban, la pareja de amigos ha apostado 75.000 a que la voz del Pato Donald se inspiró en una radio desintonizada. “Me da más vibra”, aseguraba Omar. No obstante, para asegurar, han dejado un fajo en la otra opción: balido de cabra. Mientras esperaban el desenlace, Miriam ha hecho una confesión por la que, de fallar, podía responsabilizar a su padre. ¡Descúbrela en el vídeo!

