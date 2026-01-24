Antena3
Así regresa Atrapa un millón esta noche: los Benjamines, padre e hijo, estrenan la nueva temporada

Manel Fuentes da la bienvenida a esta pareja de concursantes, que coinciden en nombre y también en profesión porque Bejamín hijo ha heredado la vocación médica de su padre.

Alberto Mendo
Los encargados de estrenar la nueva temporada de Atrapa un millón son Benjamín y Benjamín, un padre y un hijo de Madrid que comparten nombre y profesión. Ambos son médicos, como sus respectivas parejas y como muchos de sus familiares.

Benjamín padre colecciona antigüedades y tiene objetos de lo más variopintos en casa. Entre otras cosas, guarda una mandíbula de tiburón. El dinero lo quieren para restaurar la casa de los abuelos.

Tras ellos, Omar y Miriam buscarán también el millón de euros. Son uña y carne, se conocen de toda la vida y viven en Monzón, un pueblo de Huesca. Omar se gana la vida como comercial y Miriam es integradora social.

Además de una gran amistad, les une su pasión por los deportes de aventura. De hecho, el dinero lo quieren para viajar por el mundo mientras se forman en deportes de riesgo.

