Un matiz en la pregunta puede costarles 25.000 euros a Omar y Miriam: ¡tensión en la última pregunta!

Lo importante en Atrapa un millón es llegar hasta la última pregunta. Con más o menos fajos de billetes, pero lo importante es resistir. Omar y Miriam lo han conseguido y con la posibilidad de ganar 25.000 euros. Han ido salvándose en cada ronda, especialmente tras la crisis que vivieron en la tercera con discrepancias y 475.000 euros que cayeron por la trampilla.

Lo curioso es que la octava pregunta es casi la que menos dudas les ha generado, o eso parecía al principio. Miriam parecía tener claro que la mayoría de los volcanes se encuentran bajo el mar, no sobre la tierra. Omar coincidía con ella. Sin embargo, en los últimos segundos, se han dado cuenta de un matiz del enunciado: “volcanes activos”.

Manel Fuentes, ya terminado el tiempo, se lo ha advertido: “Es muy importante leer la pregunta”. Sin embargo, los concursantes ya no podían dar marcha atrás. Además, tampoco habían decidido cambiar su apuesta in extremis tras descubrir el matiz. ¿Se llevarán los 25.000 euros en juego? ¡Dale al play!