Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 24 de enero

Un matiz en la pregunta puede costarles 25.000 euros a Omar y Miriam: ¡tensión en la última pregunta!

“Es muy importante leer la pregunta”, les ha advertido Manel Fuentes, aunque una vez que ha terminado el tiempo y sin que los concursantes pudieran dar marcha atrás.

Omar y Miriam, concursantes de Atrapa un millón

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Lo importante en Atrapa un millón es llegar hasta la última pregunta. Con más o menos fajos de billetes, pero lo importante es resistir. Omar y Miriam lo han conseguido y con la posibilidad de ganar 25.000 euros. Han ido salvándose en cada ronda, especialmente tras la crisis que vivieron en la tercera con discrepancias y 475.000 euros que cayeron por la trampilla.

Omar y Miriam, concursante de Atrapa un millón

Lo curioso es que la octava pregunta es casi la que menos dudas les ha generado, o eso parecía al principio. Miriam parecía tener claro que la mayoría de los volcanes se encuentran bajo el mar, no sobre la tierra. Omar coincidía con ella. Sin embargo, en los últimos segundos, se han dado cuenta de un matiz del enunciado: “volcanes activos”.

Manel Fuentes, ya terminado el tiempo, se lo ha advertido: “Es muy importante leer la pregunta”. Sin embargo, los concursantes ya no podían dar marcha atrás. Además, tampoco habían decidido cambiar su apuesta in extremis tras descubrir el matiz. ¿Se llevarán los 25.000 euros en juego? ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Atrapa un millón

Publicidad

Programas

Omar y Miriam, concursantes de Atrapa un millón

Un matiz en la pregunta puede costarles 25.000 euros a Omar y Miriam: ¡tensión en la última pregunta!

Omar y Miriam, concursantes de Atrapa un millón

El Pato Donald da la sorpresa en Atrapa un millón: Omar y Miriam se salvan por la mínima

Omar y Miriam, concursante de Atrapa un millón

Crisis en Atrapa un millón: Omar y Miriam discrepan... y pierden casi medio millón de euros

Atrapa un millón
Mejores momentos | 24 de enero

De la exigencia a las lágrimas: Miriam consigue emocionar a su padre en Atrapa un millón

Los Benjamines, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 24 de enero

“Alea jacta est”: Julio César, un abrazo entre los Benjamines y 100.000 euros en juego en Atrapa un millón

Los Benjamines, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 24 de enero

Los nachos con queso más caros de la historia: les cuestan 600.000 euros a los Benjamines

Padre e hijo han decidido dividir el dinero entre dos opciones, una estrategia que les ha hecho perder mucho dinero pero también salvar 400.000 euros.

Atrapa un millón
Mejores momentos | 24 de enero

Un amor entre médicos que surgió durante una guardia: Manel Fuentes flipa con Benjamín

Los dos concursantes, padre e hijo, han puesto el punto romántico al programa al contar cómo se enamoraron de sus parejas, casualmente médicas como ellos.

Benjamín hijo, concursante de Atrapa un millón

La promesa de un padre a su hijo en Atrapa un millón: la saga de los Benjamines la seguirá… ¡su perro!

Roberto Leal y Mercedes

¡Deportes extremos en Oporto! Así será la última aventura de Roberto y Mercedes en Nos vamos de madre

El enfado de Eva Soriano con el jurado de El Desafío

El enfado de Eva Soriano con el jurado de El Desafío: “No me habéis dado ni un bien”

Publicidad