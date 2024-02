Las emotivas palabras de las madres de Álex y Juanmi tras ganar más de medio millón de euros: “Estamos muy orgullosas”

Álex y Juanmi han hecho historia. Los dos estudiantes madrileños han protagonizado uno de los programas más brillantes de los últimos tiempos. Después de superar el ecuador del concurso con el millón de euros intacto, los dos amigos han conseguido superar la última pregunta con 550.000 euros en su poder.

En cuanto han visto que el dinero ya era suyo, Álex y Juanmi no se lo podían creer. Los dos se han abrazado muy emocionados y Juanra Bonet les ha preguntado qué tenían pensado hacer con tanto dinero. ¡Pero los jóvenes no han sabido qué responder! ¡Todavía no lo han asimilado!

El presentador del programa ha animado a las madres de los concursantes, que se encontraban entre el público, a reunirse con sus hijos para felicitarlos por el programa tan bueno que habían hecho. “Son muy buenos”, ha presumido una de ellas.

Las dos madres estaban muy emocionadas, y a la vez muy orgullosas, por lo que sus hijos habían conseguido. “Se lo tienen ganado a pulso los dos”, han recalcado. ¡Dale play al vídeo y revive este emocionante momento!