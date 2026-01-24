Antena3
Un amor entre médicos que surgió durante una guardia: Manel Fuentes flipa con Benjamín

Los dos concursantes, padre e hijo, han puesto el punto romántico al programa al contar cómo se enamoraron de sus parejas, casualmente médicas como ellos.

Las reuniones familiares en casa de los Benjamín tienen un alto riesgo de que se hable sobre medicina. Padre e hijo, además de compartir nombre, tienen la misma profesión y, rizando el rizo, sus parejas también. De hecho, el amor surgió en el trabajo en ambos casos, como le han contado a Manel Fuentes en Atrapa un millón.

La mujer de Benjamín padre ha revelado cómo se enamoró de él: “Consultándole una placa de una niña que se había tragado una moneda”. Por su parte, la novia de Benjamín hijo ha sorprendido con el inicio de su historia: “En mi primera guardia”. Manel ha flipado tanto como cuando ha sabido que la saga de los Benjamines la podría seguir un perro.

El presentador ha bromeado con lo atentos que estarían a los pacientes en esa guardia. “Él ya era mayor que yo, yo era joven y ahí que fue”, ha explicado la novia de Benjamín hijo. ¡Dale al play y conoce estas románticas historias!

