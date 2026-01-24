Un amor entre médicos que surgió durante una guardia: Manel Fuentes flipa con Benjamín

Las reuniones familiares en casa de los Benjamín tienen un alto riesgo de que se hable sobre medicina. Padre e hijo, además de compartir nombre, tienen la misma profesión y, rizando el rizo, sus parejas también. De hecho, el amor surgió en el trabajo en ambos casos, como le han contado a Manel Fuentes en Atrapa un millón.

La mujer de Benjamín padre ha revelado cómo se enamoró de él: “Consultándole una placa de una niña que se había tragado una moneda”. Por su parte, la novia de Benjamín hijo ha sorprendido con el inicio de su historia: “En mi primera guardia”. Manel ha flipado tanto como cuando ha sabido que la saga de los Benjamines la podría seguir un perro.

El presentador ha bromeado con lo atentos que estarían a los pacientes en esa guardia. “Él ya era mayor que yo, yo era joven y ahí que fue”, ha explicado la novia de Benjamín hijo. ¡Dale al play y conoce estas románticas historias!