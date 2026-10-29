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Tragedia ferroviaria

Susana Díaz, crítica con la gestión ferroviaria: "Ahora todo el mundo tiene la sensación de '¿y si hay una tercera?'"

La senadora socialista asegura que "España no se merece que en diez meses 120 personas pierdan la vida en un accidente de ferrocarril" y sobre Óscar Puente ha valorado: "Habrá que depurar las responsabilidades".

Susana Díaz, senadora del PSOE

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El accidente de trenes registrado en Urda (Toledo) ha marcado la actualidad en La Mesa. La colisión, una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años, deja decenas de víctimas mortales y más de 170 heridos.

Cristina Pardo ha charlado con Susana Díaz, que ha reconocido que usa habitualmente esa línea ferroviaria entre Madrid y Sevilla. La senadora del PSOE ha recordado que en su origen la alta velocidad era "el ejemplo" de seguridad y puntualidad, dos sensaciones que ahora no se dan.

"Me falta humanidad con la gente que todavía no sabe dónde están sus seres queridos", ha reconocido. La dirigente socialista ha puesto el caso de la política Fátima Báñez, que se encuentra desaparecida tras el accidente.

Díaz ha opinado que en esta gestión está faltando "empatía con el dolor de la gente" y cree que la política no está a la altura tras dos accidentes ferroviarios en el mismo año. "España no se merece que en diez meses 120 personas pierdan la vida en un accidente de ferrocarril", ha añadido. Y también ha pedido que se sepa la verdad y se depuren responsabilidades, porque cree que ahora los españoles se preguntan: "¿Y si hay una tercera?".

En este sentido, ha valorado la posible dimisión o cese de Óscar Puente: "Habrá que depurar las responsabilidades porque la seguridad de los españoles tiene que estar por encima de cualquier cargo".

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