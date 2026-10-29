Ramón Espinar ve "pistas" en la salida de Óscar Puente: "La gestión comunicativa de esta crisis ya no la está pilotando él"

La Mesa ha repasado las claves del accidente de trenes de Urda (Toledo). La tragedia que ha conmocionado al país deja decenas de víctimas mortales y más de 170 heridos. Cristina Pardo ha abordado también las posibles repercusiones políticas, que podrían pasar por la dimisión o el cese del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Ramón Espinar ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha abierto un camino a la autocrítica que no es habitual en él" en las declaraciones que ha hecho desde el lugar del accidente. Sin embargo, ha comentado que lo que le recomendaría es "aguantar el primer achuchón de la crisis" para "no descabezar la gestión".

En cuanto a la posible salida del ministro Puente, cree que "hay pistas". Comparando su actividad con el accidente de Adamuz y la de Urda, ve diferencias significativas. "Es probable que alguien le haya dicho que los tiempos no los marca él, creo que la gestión comunicativa de esta crisis ya no la está pilotando Óscar Puente", ha señalado.