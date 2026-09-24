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Jorge Dezcallar, muy crítico con "la política de apaciguamiento del gobierno" con Marruecos: "Hay que tratarlo con firmeza"

El exdirector del CNI Jorge Dezcallar ha participado en La Mesa para exponer su opinión acerca de la situación que se está viviendo en Ceuta y, más concretamente, de las políticas del gobierno.

Jorge Dezcallar, muy crítico con "la política de apaciguamiento del gobierno" con Marruecos: "Hay que tratarlo con firmeza"

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Borja Tamayo
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Jorge Dezcallar, ex director del Centro Nacional de Inteligencia, ha entrado en directo a La Mesa para abordar la crisis migratoria de Ceuta. Durante su intervención, el otrora embajador español, ha opinado sobre las políticas aplicadas por parte del gobierno.

"Yo creo que ha dicho una cosa y la contraria", comenzaba explicando: "Ha conseguido desconcertar a propios y a extraños". De igual modo, Dezcallar ha aprobado la primera intervención de Pedro Sánchez en la que decía que se trataba de "un ataque a la soberanía y a la integridad territorial"; sin embargo, ha recalcado en que esto "no lo ha vuelto a repetir nunca", algo que categoriza de "un profundo error".

"Es una policlisis", continuaba: "Es una crisis de soberanía, es una crisis de seguridad, es una crisis sanitaria, es una crisis migratoria, es una crisis social". Todo ello sentenciando con una crítica a la "política de apaciguamiento con Marruecos", país al que considera que hay que tratar "con respeto y con cariño", pero también "con firmeza".

Tienes sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.

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