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Mejores momentos | 14 de octubre

Javier Veiga cae en la trampa de los Bee Gees y Marta Hazas gana con ‘Fiebre del sábado noche’

El actor ha confundido ‘Stayin’ alive’ con ‘Night fever’… cuando ganar era tan sencillo como recordar la película en la que suenas ambas canciones.

Marta Hazas triunfa

Javier Veiga cae en la trampa de los Bee Gees y Marta Hazas gana con ‘Fiebre del sábado noche’

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Marta Hazas le está dando una paliza a Javier Veiga en La Pista. En esta visita a Pasapalabra, el duelo entre la pareja se ha decantado claramente a favor de la actriz tras el pleno que ha firmado gracias a la película ‘Fiebre del sábado noche’. Tan sencilla ha sido su forma de ganar, simplemente con el título, como llamativa ha sido la forma de perder de su marido.

Roberto Leal les ha dejado claro que valía tanto el nombre de la película como el de la canción o banda sonora. Había muchas posibles opciones y Javier ha contado con su oportunidad para ganar al ser el más rápido con el pulsador. Su apuesta, pese a decirla con muchas dudas, ha sido ‘Stayin’ alive’. Si intuición iba por los Bee Gees y era acertada, pero no la canción.

Precisamente contagiada por este fallo, Marta ha respondido “Fiebre del sábado noche” también de forma tímida. Ella ha ido a por la película, en vez de a la canción, y ha sido lo más sencillo para llevarse el triunfo. Javier se ha dado cuenta de que se había complicado… y también de que la canción era ‘Night fever’. Con este 2-0 particular a favor de la actriz, ella ya ha asegurado: “Me voy feliz porque ya no le tengo que oír en casa”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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