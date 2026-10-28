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“Es un orgullo ser el representante de tantas personas buenas”: el emotivo mensaje del alcalde de Urda

Manuel Galán, el alcalde de la localidad de Toledo en la que se ha producido el accidente, ha contado cómo ha vivido los hechos.

“Es un orgullo ser el representante de tantas personas buenas”: el emotivo mensaje del alcalde de Urda

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La actualidad ha estado inevitablemente marcada por el accidente de tren que ha tenido lugar en Toledo. En La mesa, Cristina Pardo y sus colaboradores han puesto el foco en lo sucedido, repasando las informaciones que se han ido conociendo a lo largo del día.

En este momento, de la mano de Carlos Alsina, desplazado hasta el lugar de los hechos, Manuel Galán, alcalde de Urda, ha podido relatar cómo ha vivido la tragedia que ha sacudido a su municipio.

Pese al dolor que atraviesa, el alcalde ha asegurado que siente un gran orgullo por representar a "tantas personas buenas" que, sin dudarlo ni un segundo, se han volcado para tratar de ayudar.

Además, Manuel ha contado que el momento más emotivo ha llegado cuando ha llegado hasta el pabellón donde está la gente afectada por el suceso. El alcalde ha asegurado que, pese a llevar años al frente del municipio, le ha impresionado mucho.

Carlos Alsina, visiblemente emocionado, cuenta cómo se ha vivido la tragedia ferroviaria desde Urda, Toledo

Carlos Alsina, visiblemente emocionado, cuenta cómo se ha vivido la tragedia ferroviaria desde Urda, Toledo

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