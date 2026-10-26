Esta noche, última hora sobre la tragedia ferroviaria de Toledo en La Mesa

La Mesa vuelve este miércoles a Antena 3 para repasar la actualidad y abordará la última hora de la tragedia ferroviaria que ha tenido lugar en Toledo al chocar dos trenes en la localidad de Urda.

Un accidente ferroviario en el que hay decenas de víctimas mortales y más de 170 heridos, al haber al menos cuatro vagones siniestrados.

Esta noche, Cristina Pardo junto a sus invitados repasará la última hora del accidente ferroviario en La Mesa.