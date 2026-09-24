Antonio Garamendi aborda la crisis migratoria de Ceuta: "Es un ataque directo a la soberanía"

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha visitado el programa de Cristina Pardo. Al entrar al plató, el empresario ha abordado directamente la situación de Ceuta, dando su punto de vista tras haber acudido la ciudad autónoma.

Desde La Mesa, Garamendi ha expresado que la crisis ceutí "no es inmigración, es un problema de soberanía nacional". Unas palabras que, según explica, "no son su opinión, es la opinión de los empresarios de España".

De igual modo, ha comparado este asalto a la ciudad con las proporciones de otras zonas del país; porque, "que en tu pueblo entren 80.000 personas" sería como si "entran 3 millones a Madrid". Un ejemplo con el que dejaba claro que esto es no comparable con el hecho de "España sea un país de acogida" y, por tanto insistía, "no es inmigración, es un ataque directo a la soberanía".

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.