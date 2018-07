Los vicios y los precios de los años 60

yo viví los 60

Fumar y beber eran los vicios oficiales. Las drogas, por aquel entonces, no eran consideradas un problema y no era porque no nos drogásemos sino porque no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. Los vicios al igual que los precios, no eran los mismos que aquella época ¿Sabes cuánto costaba una entrada de cine, una televisión o un coche?