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MASK SINGER: Sigue en directo la quinta gala, donde habrá dos nuevos desenmascaramientos

Actuación | Programa 5

Troglodita lo da todo al son de ‘Ni una sola palabra’ de Paulina Rubio

La actuación de Troglodita en Mask Singer ha sido tan imponente que Susi Caramelo ha llegado a pensar que era cantante.

Troglodita lo da todo al son de ‘Ni una sola palabra’ de Paulina Rubio

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Borja Tamayo
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Paulina Rubio no es ajena a esta edición de Mask Singer, y es que Juan y Medio la ha señalado hasta en dos ocasiones cuando trataba de desenmascarar a Chihuahua. Sin embargo, este es el turno de Troglodita y ha demostrado que no hay ‘ni una sola palabra’ que pueda cuestionar su talento.

El escenario ha viajado directamente a la prehistoria con una performance de lo más espectacular. La máscara ha entrado con un coche sacado de Los Picapiedra y, rodeada de un elenco de bailarines, se ha convertido en la prueba de que el ritmo no sabe del paso del tiempo.

Los investigadores han prestado especial atención a su tono y cada movimiento para tratar de averiguar quién se esconde bajo el disfraz. ¿Quieres volver a cantar con Troglodita? ¡Dale play al vídeo de arriba!

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