REVIVE ESTE MOMENTO
Arturo Valls se salta la primera norma del presentador antes del desenmascaramiento de Labios
Labios resultó ser nada menos que Samantha Fox. Sin embargo, antes de que el mundo descubriera a esta artista internacional, Arturo Valls optó por dejar de lado su rol como presentador.
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Arturo Valls lleva cinco ediciones de Mask Singer presentando a las máscaras más locas de la televisión. Resulta prácticamente imposible imaginarlo en otro lugar si no es el escenario y, por eso, su última intervención en la gala 3 fue de lo más sorprendente.
Los investigadores estaban lanzando sus teorías sobre Labios, quien finalmente fue desenmascarada para mostrar a nada menos que Samantha Fox. Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo apostaban por las Spice Girls, Ana Milán creía que se trataba de Kylie Minogue y Juan y Medio optó por la piratería al señalar a Keira Kghitley. Muy buenas ideas, todas incorrectas.
Ahora bien, ellos no fueron los únicos que analizaron las pistas y se aventuraron a presentar una hipótesis. El propio Arturo Valls, tras escuchar las palabras de Juan y Medio, se vio preparado como para saltarse su rol de presentador.
Así, Arturo se aventuraba a apostar por Eva Longoria. Una posibilidad que, aunque también errónea, se ganó el beneplácito de los investigadores habituales. "Al delatador", le decían; no obstante, el presentador volvió a su ser y optó por dejar el pulsador a los expertos.
Revive este momento dando play al vídeo de arriba. Arturo es el presentador, ha sido investigador por una noche y solo queda preguntarse... ¿Será una máscara algún día? ¡Todo es posible en Mask Singer!
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