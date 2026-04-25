Arturo Valls se salta la primera norma del presentador antes del desenmascaramiento de Labios

Arturo Valls lleva cinco ediciones de Mask Singer presentando a las máscaras más locas de la televisión. Resulta prácticamente imposible imaginarlo en otro lugar si no es el escenario y, por eso, su última intervención en la gala 3 fue de lo más sorprendente.

Los investigadores estaban lanzando sus teorías sobre Labios, quien finalmente fue desenmascarada para mostrar a nada menos que Samantha Fox. Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo apostaban por las Spice Girls, Ana Milán creía que se trataba de Kylie Minogue y Juan y Medio optó por la piratería al señalar a Keira Kghitley. Muy buenas ideas, todas incorrectas.

Ahora bien, ellos no fueron los únicos que analizaron las pistas y se aventuraron a presentar una hipótesis. El propio Arturo Valls, tras escuchar las palabras de Juan y Medio, se vio preparado como para saltarse su rol de presentador.

Así, Arturo se aventuraba a apostar por Eva Longoria. Una posibilidad que, aunque también errónea, se ganó el beneplácito de los investigadores habituales. "Al delatador", le decían; no obstante, el presentador volvió a su ser y optó por dejar el pulsador a los expertos.

Revive este momento dando play al vídeo de arriba. Arturo es el presentador, ha sido investigador por una noche y solo queda preguntarse... ¿Será una máscara algún día? ¡Todo es posible en Mask Singer!